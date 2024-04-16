عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيقولا معوض يكشف تفاصيل آخر مشهد لعمر الخيام فى الحشاشين

نيقولا معوض
نيقولا معوض

كشف الفنان نيقولا معوض تفاصيل التحضيرات التى كان يقوم بها لتجسيد أخر مشهد فى  شخصية عمر الخيام ضمن أحداث مسلسل الحشاشين فى موسم رمضان 2024.

نشر نيقولا فيديو أثناء تحضير الشخصية وعلق عليها قائلا: ألف شكر لحاتم و فخراني و خيري على شكل عمر الخيّام في آخر مشهد.
 

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الحشاشين، ذكر عمر الخيام (نيقولا معوض) الحياة المثالية على طريقته الخاصة.

وقال الخيام إن الحياة المثالية تكون عندما تعيش حياة لا يتذكرك فيها أحد، وبالتالي لا تخضع لحكم البشر، وهذا بدلًا من حياته التي يحكم عليها الجميع، وعندما يموت يكون قبره في مكان مليء بالزهور في مهب رياح الشمال، لتكون رائحة المكان زكية.

وجاء هذا بينما يزور الخيام قبره بصحبة صديقه صهبان، ليكون هذا الحوار تلخيصًا لفلسفة الخيام طوال أحداث الحشاشين.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

نيقولا معوض مسلسل الحشاشين عمر الخيام رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. مسؤول يوضح

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

بطلة خطوط حمراء وكيد النسا.. خطوبة الفنانة الشابة دعاء رجب

محمد رمضان يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو

أمير المصري يلعب دور نسيم حامد في فيلم the giant مع بيرس بروسنان

عادي عادي.. تعرف على موعد طرح بسمة عطا أغنيتها الجديدة

في ذكرى وفاة الضيف أحمد.. أبرز أعماله ونجاحاته مع ثلاثي أضواء المسرح

في عيد ميلاد روجينا.. تعرف على أهم أعمالها ومحطاتها الفنية

ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. تعرف على قصة حبه مع الإعلامية ميرفت القفاص

فيلم السرب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو

ترشيحاتنا

لتطوير اللعبة| اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الفيفا

شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ