نيقولا معوض يكشف تفاصيل آخر مشهد لعمر الخيام فى الحشاشين

كشف الفنان نيقولا معوض تفاصيل التحضيرات التى كان يقوم بها لتجسيد أخر مشهد فى شخصية عمر الخيام ضمن أحداث مسلسل الحشاشين فى موسم رمضان 2024.



نشر نيقولا فيديو أثناء تحضير الشخصية وعلق عليها قائلا: ألف شكر لحاتم و فخراني و خيري على شكل عمر الخيّام في آخر مشهد.



في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الحشاشين، ذكر عمر الخيام (نيقولا معوض) الحياة المثالية على طريقته الخاصة.

وقال الخيام إن الحياة المثالية تكون عندما تعيش حياة لا يتذكرك فيها أحد، وبالتالي لا تخضع لحكم البشر، وهذا بدلًا من حياته التي يحكم عليها الجميع، وعندما يموت يكون قبره في مكان مليء بالزهور في مهب رياح الشمال، لتكون رائحة المكان زكية.

وجاء هذا بينما يزور الخيام قبره بصحبة صديقه صهبان، ليكون هذا الحوار تلخيصًا لفلسفة الخيام طوال أحداث الحشاشين.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.