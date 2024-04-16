واشنطن: إسرائيل دولة ذات سيادة لكننا لا نريد رؤية أي تصعيد

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدث مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس وأخبره أنه لا يريد رؤية مزيد من التصعيد للوضع.

يأتي ذلك في ظل الضغوط على إسرائيل لعدم الرد على الهجوم الإيراني، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح ميلر أن إسرائيل لم تمرر إشارة إلى الولايات المتحدة بشأن الرد المخطط له.

ووفقا لـ ميلر فقد أوضح بلينكن لجانتس أن هذا كان قرار إسرائيل كدولة ذات سيادة، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

وتابع: “لكننا وأوضحنا أننا لا نريد أن نرى تصعيدا في المنطقة”.