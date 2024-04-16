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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببيلا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات بمركز ومدينة بيلا، في إطار جهوده الحثيثة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة الموسعة التي تم تنفيذها بإشراف أيمن غالي، رئيس المركز، وبمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات الأمن ونواب رئيس المدينة، عن إزالة 9 حالات تعدٍ  على أملاك الدولة والبناء المخالف.

أكد المحافظ ضرورة التنسيق الوثيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك رؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن، لمواصلة جهود إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدَّد «نور الدين»، على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها ثروة قومية لا غنى عنها للأجيال القادمة.

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