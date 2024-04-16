قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مشاركة مؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعي والخيري مع قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من التحالف الوطني إلى أهالي قطاع غزة.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعي والخيري تشارك التحالف الوطني في إطلاق المرحلة الثانية من القافلة الـ 6 مساعدات غزة.

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سارع بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مؤسسة النائب محمد أبوالعينين متواجدة بعدد كبير من المساعدات لتقديمها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن مصر تتحرك على مدار الساعة لوقف الحرب وإطلاق النار، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية بدعم الأشقاء في فلسطين من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في ظل المعاناة الكبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



