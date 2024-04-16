الطرق والكباري: الأتوبيس الترددي على الدائري سيحدث فارقًا مع المواطنين في الزمن والراحة|فيديو

رد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، على سؤال بما هي مردود الطرق والكباري، قائلًا: "أكيد مش هناكل طرق وكباري"، موضحًا أنه لابد أن نتفق أن الطرق والكباري هي إحدى بنود البنية التحتية في أي دولة وعمود من أعمدة البنية التحية.

وأوضح "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة المصرية لديها هدف وتريد الوصول اليه وتحقيقه وهو أن نكون مركز إقليمي للنقل واللوجستيات ونعمل من أجل الوصول لهذا الهدف، مشددًا على انه من أجل الوصول وتحقيق هذا الهدف لابد أن يكون هناك شبكة طرق قوية ونقل وكباري ومناطق لوجستية وموانئ ومنافد برية.

الطريق الدائري هو من اختصاص ومسئولية هيئة الطرق والكباري

ونوه بأن الطرق والكباري أحد دعائم جذب الاستثمار الأجنبية، وهو أول ما يسأل عنه المستثمر لكي يكون لديه قدرة وسرعة في تصدير منتجه، مشددًا على أن الطرق والكباري عنصر من العناصر الأساسية التي تعطي المستثمر إطمئنان على استثماراته في البلد.

وأشار إلى أن مردود شبكة الطرق والكباري القوية يعود في زمن الرحلة وجودة الطريق وسلامة وأمن المستخدم وهو ما له مردود في قيمة المنتج، مشددًا على أن الطرق والأرصفة داخل المدن مسئولية المحليات والمحافظة وليست هيئة الطرق والكباري.

وأضاف أن الطريق الدائري هو من اختصاص ومسئولية هيئة الطرق والكباري وهو طريق حيوي جدًا وبعد توسعته فرق مع المواطنين في زمن الرحلة والراحة وتوفير الوقود، مؤكدًا أن المواطن التمس تطورًا ملحوظًا في زمن الرحلة من شرق البلد إلى غربها بسبب تطوير الطريق الدائري، مشددًا على أن الأتوبيس الترددي والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة سيصنع فارقًا كبيرًا مع المواطنين.