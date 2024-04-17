أسامة عطا: معدل الطيران العابر زاد 110% يوم إغلاق الأجواء المجاورة

أكد الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بوزارة الطيران المدني، أن زادت الحركة الجوية ومعدل الطيران العابر على المجال الجوي المصري بنسبة ١١٠% عن المعدلات الطبيعية يوم إغلاق الأجواء في الدول المجاورة.

وأضاف أسامة عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم التنسيق مع كل الدول المحاورة في هذا الأمر وحققنا تعاون مثمر وتم تفعيل خطى الطواريء.

وتابع الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بوزارة الطيران المدني، أن كثافة الركاب بمطار القاهرة الدولي استمرت لمدة ٤٨ ساعة بعد إغلاق الدول المجاورة المجال الجوي في الهجوم الإيراني على إسرائيل.

