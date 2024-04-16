الطيران: مطار القاهرة سجل أعلى معدلات تشغيل بتاريخه يوم إغلاق الأجواء بالمنطقة

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي من مختلف التخصصات ومواقع العمل لأدائهم المشرف ومجهوداتهم المخلصة والتي ظهرت واضحة في القدرة على التعامل مع الزيادة في أعداد الركاب، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع الأحداث الغير عادية التي شهدتها الأجواء بالمنطقة، من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية على هامش النزاع العسكري.

وأشار وزير الطيران المدني، في رسالته إلى أن مطار القاهرة يوم السبت الموافق 13 أبريل، تعامل مع حوالي ٩٤ ألف راكب، وهي تعد أعلى نسبة في معدلات تشغيل حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي .

مشيدًا بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات

الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة

الدولى على حسن التنسيق و التعاون.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره لما يُقدمه جميع العاملين من جهد كبير وعمل دؤوب كل في موقعه، مؤكدًا بأن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات

القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية

التحتية القوية لمطار القاهرة الدولى والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار.

