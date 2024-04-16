سمير فرج يكشف تفاصيل زيارة سليماني إلى مصر في عهد الإخوان.. جاء متخفيا

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل زيارة قاسم سليماني القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني إلى مصر، قائلا: جاء متخفيا في عهد الإخوان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هدف زيارة سليماني لمصر هو إنشاء حرس ثوري ولكن فشل في خطته، قائلا: الشعب المصري ملهوش كتالوج.

أردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الراحل قاسم سليماني جاء مصر بداعي السياحة متخفيا ولكن تم رصده وإحباط مخططه.

اختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، حديثه مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قتلت سليماني خلال تواجده في العراق مطلع عام 2020.

