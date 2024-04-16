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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصالات مكثفة بين السعودية والإمارات وقطر حول التصعيد العسكري في المنطقة |تفاصيل

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء تلقي اليوم الثلاثاء، اتصالا من كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير قطر.

وخلال الاتصال مع رئيس دولة الإمارات، بحث الجانبان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

وعلى الجانب الآخر، بحث بن سلمان مع بن حمد تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

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