الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، حائل.

وأوضح الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، أن الأمطار تكون خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على: الشرقية، الرياض، القصيم، مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية.

وبين التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.