هند عاكف لـ صدى البلد: شيرين سيف النصر كانت محبوبة من الكل



حرصت الفنانة هند عاكف على تقديم واجب العزاء أمس الثلاثاء في وفاة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: الدكتور أشرف ذكي، أحمد عبد العزيز ، الفنان ايمن عزب ، الفنان محمد ابو داود ، الإعلامي محمد الغيطي ، الفنانة هند عاكف ، الإعلامي طارق علام و غيرهم كثير

وقالت هند عاكف في لقاء لها لكاميرا لصدي البلد: شيرين محبوبة برغم اعتزالها بقالها فترة لكن هي محبوبة جدا من جمهورها ومن زمايلها، ورحيلها حزن كبير جدا بالنسبالنا، وأنا أكيد زعلانة، هي كانت غايبة وبعدين الخبر جه، محدش بيغلى على ربنا بس اتخطفت، والحمد لله بسلام من غير مرض وكلنا أكيد لازم نبقى حزانة عليها.



وتابعت: وأخر مرة تواصلت معاها كانت من فترة كبيرة، يعني شيرين اعتزلت وسافرت ورجعت، واحنا اشتغلنا مع بعض قبل كدا وكانت علاقة زمالة وصداقة وهي حبوبة وكل الناس بتحبها ومكنتش بتعمل مشاكل، وهي كانت شخصية جميلة جدا زي النسمة متحسش بيها، وهي عاشت في هدوء وماتت في هدوء، ولما خبر وفاتها جالي مصدقتوش واعتبرته إشاعات وقعدت أبحث واتواصلت مع الزملاء لحد ما أتأكدت.

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