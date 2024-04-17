«إن بي سي نيوز» الأمريكية: مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة «شبه مجمدة»

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلًا عن مصادر، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "شبه مجمدة".

وأضافت المصادر أن المفاوضات توقفت مع ظهور التوترات مع إيران عقب الهجوم الإسرائيلي على مجمع قنصلية إيران بدمشق.

وفي وقت سابق، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه مباحثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، فإن "المفاوضات لا تزال مستمرة".

وأضافت أنه "بدون إطلاق سراح الرهائن، فإن ذلك سيجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق".

وتابعت: كان واضحا لنا أننا نؤيد وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، وحماس ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب".

وأكدت: لقد وضعنا لهم صفقة على الطاولة، وعليهم أن يقبلوا هذا الاتفاق".