أشرف زكي عن الراحلة شيرين سيف النصر: «فقدنا فنانة وإنسانة رائعة» |فيديو

حرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تأدية واجب العزاء في الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وقال أشرف زكي في تصريح لـ صدي البلد، إن الفنانة الراحلة كانت من الفنانات العظماء وقدمت الكثير من الأعمال التي تركت أثرًا طيبًا لدى مُعجبيها مُعزيًا أسرتها وجميع معجبيها.

وأقام مراسم العزاء للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر أمس الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب تأتي هذه المراسم بعد أن أعلن شقيقها شريف سيف النصر عن وفاتها في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وكانت الفنانة شيرين سيف النصر رحلت السبت الماضي عن عالمنا ودفنت في مقابر أسرتها في هدوء كما كانت تحب، وكانت آخر أعمالها في الدراما مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

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