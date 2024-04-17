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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يوجد جاسوس؟.. إعلامي يكشف كواليس نارية قبل مباراة القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي كواليس نارية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “مهيب”: "جوميز مسرّب تشكيل الأهلي بالأسماء والمراكز قبل القمة بـ 3 أيام، هل يوجد جاسوس؟".

وكانت قد انتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

 

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

 

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

البرتغالى جوزيه جوميز تشكيل الزمالك لقاء القمة أخبار الدوري الممتاز

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هل يوجد جاسوس؟.. إعلامي يكشف كواليس نارية قبل مباراة القمة


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