أمر مفجع.. الصحة العالمية تتحدث عن تفاصيل صادمة بشأن بمستشفيات غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن مستوى الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة "مفجع"، مؤكدًا ضرورة حمايتها ومنع استهدافها.

ونشر أدهانوم جيبريسوس على حسابه بمنصة "إكس"، عدة صور تظهر الشركاء وهم يختمون مهمة أخرى إلى شمال غزة، إذ وصلوا إلى النقطة الطبية التابعة لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ومستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي لتقييم قدراتهم الحالية.

وأكد أنه لا تزال عملية انتشال الجثث في الشفاء مستمرة. ويقوم العاملون الصحيون بتنظيف قسم الطوارئ، كما تمت إزالة الأسرّة المحروقة. ولا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل.

وأضاف "أما المستشفى الإندونيسي فارغ وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله".

وأكد أن مستوى الدمار الذي لحق بمستشفيات غزة أمر مفجع، داعيًا مرة أخرى إلى حماية المستشفيات، وعدم مهاجمتها أو استهدافها.

كما طالب مرة أخرى بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام.