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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

لماذا يحب النرجسي
لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم ؟

النرجسية هي اضطراب في الشخصية يتميز بالتفاخر المفرط بالذات والتهويل الذاتي والتعالي والاهتمام الشديد بالمظهر الخارجي والتفوق على الآخرين، قد يكون لدى الأشخاص النرجسيين رغبة ملحة في تصوير أنفسهم أو الآخرين دون علمهم لعدة أسباب، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

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لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم ؟

لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم ؟

التميز والإثبات الذاتي: يعتقد الأشخاص النرجسيون بشكل عام أنهم مميزون ومتفوقون على الآخرين، ويحتاجون إلى إثبات ذلك لأنفسهم وللآخرين، تصوير الأشخاص دون علمهم يمكن أن يكون وسيلة لهم لتأكيد تفوقهم وجاذبيتهم.

لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم ؟

السيطرة والتحكم: يسعى النرجسيون إلى السيطرة والتحكم في الصورة العامة التي يعرضونها عن أنفسهم، من خلال تصوير الأشخاص دون علمهم، يتمكنون من اختيار الصور التي يرغبون فيها والتحكم في كيفية تمثيلهم وظهورهم أمام الآخرين.

التلاعب والانتقام: قد يستخدم النرجسيون تصوير الأشخاص دون علمهم كوسيلة للتلاعب والانتقام. يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام الصور فيما بعد لتحقيق أهدافهم الشخصية أو لإلحاق الأذى بالآخرين عند الحاجة إلى ذلك.

لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم ؟

مهم أن نلاحظ أن هذه السلوكيات ليست ممارسة شائعة بين جميع النرجسيين، وأنها تختلف من شخص لآخر، إلا أنها تعكس بعض السمات النمطية للاضطراب النرجسي.

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