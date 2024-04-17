بتكلفة 51 مليون جنيه.. إنشاء مجمع الخدمات والحملة الميكانيكية ببلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا الوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية السلخانه – أبو نصيب ومتفرعاته – الزهوي – سعدون – نجرو – الشبراوي – السيسي – المتاجر – العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة اجمالية 29 مليون جنيه تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع وتمت الإشارة إلى أن المجمع مقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي وأربعة أدوار علوية مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيب الداخلي للمجمع وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال الإنشاء الجارية بالطابق الثاني بمقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز بلبيس والذي يضم مكاتب إدارية وبتكلفة مليون جنيه مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الانشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه تخليداً لذكرى الشهداء وعرفانا بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة وإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمحاسب الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.