سباك يعتدى على نجار بسلاح أبيض في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .

وبالفحص وسؤال (نجل خاله) قرر أنه أثناء تواجد المتوفى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه و(سباك - مقيم بدائرة القسم) على إثر وجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم ضبطه والأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.