عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

6 بدائل رخيصة للحوم
6 بدائل رخيصة للحوم من الخضروات و5 من الفواكه

مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين المواظبة على تناولها لمد الجسم بالبروتين اللازم لنمو الأنسجة والعضلات وإصلاحها. 

ونظرًا للفوائد العديدة للبروتين الذي يساهم في تحسين وظائف المناعة وعلاج تخثر الدم وبناء العضلات إلى جانب إنقاص الوزن وبناء الهرمونات في الجسم وتنظيم عملها مثل هرمون النمو وهرمون الأنسولين، من الضروري البحث عن بدائل للحوم تساعدنا على مد الجسم بالبروتين اللازم للحصول على صحة جيدة.

الخضروات الغنية بالبروتين

  1. البطاطا: تحتوي حبة البطاطا المتوسطة على 4 جرام من البروتين كما أنها مليئة بالبوتاسيوم وفيتامين سي.
  2. الذرة: تحتوي حبة الذرة متوسطة الحجم على 3 جرام من البروتين إلى جانب الألياف.
  3. البروكلي: يحتوي كل كوب من البروكلي على 3 جرام من البروتين إلى جانب الألياف والفيتامينات المختلفة.
  4. الكرنب بروكسل: يتضمن كل كوب من الكرنب 3 جرام من البروتين بجانب فيتامين سي و ك ومضادات الأكسدة.
  5. الهليون: يشمل كل كوب من نبات الهليون 3 جرام من البروتين مع مزيج من الألياف والفولات وفيتامين أ.
  6. الخرشوف: تحتوي ثمرة الخرشوف متوسطة الحجم على 4 جرام من البروتين.

الفواكه الغنية بالبروتين

كشف موقع Eating Well عن بدائل رخيصة للحوم من الفواكه التي تتضمن مستويات عالية من البروتين إلى جانب العناصر الغذائية الضرورية الأخرى كمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، وهو ما يعزز من كونها خيار مثالي لإضافته للنظام الغذائي اليومي، ومن بينها:

  1. الجوافة: يحتوي كل كوب من الجوافة على 4.2 جرام من البروتين و 9 جرامات من الألياف وهو ثلث الاحتياج اليومي تقريبًا.
  2. الرمان: يحتوي كل كوب من الرمان على 3 جرام من البروتين و7 جرام من الألياف فضلًا عن غناها بمضادات الأكسدة.
  3. الكاكايا أو الجاك فروت او الجاكية: هي فاكهة استوائية من إفريقيا وآسيا وبعض المناطق في أمريكا الجنوبية، وتحتوي على 2.6 جرام من البروتين لكل كوب منها إلى جانب 2 جرام من الألياف. فضلًا عن أنها مصدر غني للبوتاسيوم.
  4. التوت: يحتوي التوت الأسود بشكل خاص على كمية كبيرة من البروتين مقارنة بأنواع التوت الأخرى، فيحتوي كل كوب من التوت الأسود على 2 جرام من البروتين فيما يحتوي كل كوب من التوت الأزرق على 1 جرام من البروتينز كما أن التوت الأسود يساعد على حماية القلب والدماغ بفضل احتوائه على مادة الأنثوسيانين.
  5. الأفوكادو: تحتوي ثمرة الأفوكادو على 3 جرام من البروتين و 5 جرام من الألياف إلى جانب الدهون الصحية.

ورغم تراجع أسعار اللحوم في الأسواق لتصل إلى 320 جنيهًا لكيلو اللحم البلدي اليوم بعدما قفزت خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 500 جنيهًا، إلا أنها لا تزال من الأطعمة مرتفعة السعر على الكثير من المواطنين، لذلك كان من الضروري البحث عن بدائل نباتية تمد الجسم بالبروتين اللازم للمحافظة على صحتك وصحة أطفالك.

البروتين بدائل رخيصة للحوم الخضروات الفواكه اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

13 امرأة تقدمن بشكاوى| محامي حبيبة الشماع يفجر مفاجأة عن المتهم.. تفاصيل

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

ترشيحاتنا

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا

المخرج مرقس عادل يحتفل بنجاح "المعلم" في موقع صدى البلد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ