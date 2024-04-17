بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين المواظبة على تناولها لمد الجسم بالبروتين اللازم لنمو الأنسجة والعضلات وإصلاحها.

ونظرًا للفوائد العديدة للبروتين الذي يساهم في تحسين وظائف المناعة وعلاج تخثر الدم وبناء العضلات إلى جانب إنقاص الوزن وبناء الهرمونات في الجسم وتنظيم عملها مثل هرمون النمو وهرمون الأنسولين، من الضروري البحث عن بدائل للحوم تساعدنا على مد الجسم بالبروتين اللازم للحصول على صحة جيدة.

الخضروات الغنية بالبروتين

البطاطا : تحتوي حبة البطاطا المتوسطة على 4 جرام من البروتين كما أنها مليئة بالبوتاسيوم وفيتامين سي. الذرة : تحتوي حبة الذرة متوسطة الحجم على 3 جرام من البروتين إلى جانب الألياف. البروكلي : يحتوي كل كوب من البروكلي على 3 جرام من البروتين إلى جانب الألياف والفيتامينات المختلفة. الكرنب بروكسل : يتضمن كل كوب من الكرنب 3 جرام من البروتين بجانب فيتامين سي و ك ومضادات الأكسدة. الهليون : يشمل كل كوب من نبات الهليون 3 جرام من البروتين مع مزيج من الألياف والفولات وفيتامين أ. الخرشوف : تحتوي ثمرة الخرشوف متوسطة الحجم على 4 جرام من البروتين.

الفواكه الغنية بالبروتين

كشف موقع Eating Well عن بدائل رخيصة للحوم من الفواكه التي تتضمن مستويات عالية من البروتين إلى جانب العناصر الغذائية الضرورية الأخرى كمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، وهو ما يعزز من كونها خيار مثالي لإضافته للنظام الغذائي اليومي، ومن بينها:

الجوافة : يحتوي كل كوب من الجوافة على 4.2 جرام من البروتين و 9 جرامات من الألياف وهو ثلث الاحتياج اليومي تقريبًا. الرمان : يحتوي كل كوب من الرمان على 3 جرام من البروتين و7 جرام من الألياف فضلًا عن غناها بمضادات الأكسدة. الكاكايا أو الجاك فروت او الجاكية : هي فاكهة استوائية من إفريقيا وآسيا وبعض المناطق في أمريكا الجنوبية، وتحتوي على 2.6 جرام من البروتين لكل كوب منها إلى جانب 2 جرام من الألياف. فضلًا عن أنها مصدر غني للبوتاسيوم. التوت : يحتوي التوت الأسود بشكل خاص على كمية كبيرة من البروتين مقارنة بأنواع التوت الأخرى، فيحتوي كل كوب من التوت الأسود على 2 جرام من البروتين فيما يحتوي كل كوب من التوت الأزرق على 1 جرام من البروتينز كما أن التوت الأسود يساعد على حماية القلب والدماغ بفضل احتوائه على مادة الأنثوسيانين. الأفوكادو : تحتوي ثمرة الأفوكادو على 3 جرام من البروتين و 5 جرام من الألياف إلى جانب الدهون الصحية.

ورغم تراجع أسعار اللحوم في الأسواق لتصل إلى 320 جنيهًا لكيلو اللحم البلدي اليوم بعدما قفزت خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 500 جنيهًا، إلا أنها لا تزال من الأطعمة مرتفعة السعر على الكثير من المواطنين، لذلك كان من الضروري البحث عن بدائل نباتية تمد الجسم بالبروتين اللازم للمحافظة على صحتك وصحة أطفالك.