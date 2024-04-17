عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت  : أن تطوير التعليم الفني يواجه العديد من التحديات، لافتاً إلى ان  الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتحسن وجاري العمل على استكمال تطويرها

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك توجيهات من القيادة السياسية تشدد على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هناك خطة لدى الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال خمس محاور وتتضمن "تحسين جودة التعليم الفني وتطوير معايير الجودة، وتحسين مهارات المعلمين، لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، ومشاركة اصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني.

وينعقد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت بحضور الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ