توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت : أن تطوير التعليم الفني يواجه العديد من التحديات، لافتاً إلى ان الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتحسن وجاري العمل على استكمال تطويرها

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك توجيهات من القيادة السياسية تشدد على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هناك خطة لدى الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال خمس محاور وتتضمن "تحسين جودة التعليم الفني وتطوير معايير الجودة، وتحسين مهارات المعلمين، لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، ومشاركة اصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني.

وينعقد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت بحضور الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.