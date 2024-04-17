طرح تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

طرح موقع تذكرتي، تذاكر مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الاربعاء.

وحصل الزمالك على موافقة الجهات المعنية بحضور 30 ألف مشجع لمباراة دريمز الغاني، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة.

وسعى الزمالك للحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أو 50 ألف مشجع، لدعم ومساندة الفريق بنصف نهائي الكونفيدرالية.

ويدخل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، مباراة دريمز الغاني بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء القمة ضد ضيفه الأهلي، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.