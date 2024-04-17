عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 تخصصات جديدة للدراسات التخصيصية بالمعهد الفني الصحي في الوادي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن مجلس إدارة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، أمس الموافقة على فتح باب التقدم للدراسات التخصيصية لشعب المراقب الصحي والتسجيل الطبي والإحصاء والمختبرات الطبية.

واحتفل المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد،  بعقد أول إجتماع لمجلس الإدارة في تاريخ المعهد منذ إنشائه في جو من البهجة والسرور برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف ابوالعلا عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد ورئيس المجلس وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في مناقشة رسالة ماجستير



ويتكون مجلس إدارة المعهد من الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور محمد خلف ابو غانم وكيل كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، الدكتور محمد كامل سفينة  مدرس الباطنة بالمستشفي الجامعي بالوادي الجديد، الدكتور عبد الله كامل عبد الله مدير الإدارة الصحية بالداخلة، الدكتورة منال صالح مسلم مدير التمريض بمديرية الشئون الصحية وعربي كامل يماني رجل الأعمال، الدكتورة إيمان يوسف حسن، وفاتن محمد محمد موسي وكان في استقبالهم جميعا الدكتور احمد فتحي شعلان مدير المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد  والعضو المقرر وقد اتخذ المجلس عده قرارات مثمرة وأبناءه وجميعها في صالح العمليه التعليميه وفي صالح أبناءه الطلاب.

احمد فتحي اجتماع أبوالعلا أعضاء مجلس الادارة التسجيل الطبي البهجة والسرور العملية التعليمية الدكتور محمد خلف الدكتور أحمد فتحي التعليمي عملية التعليم عميد كلية عميد كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم حصاد محصول القمح 2024

ترشيحاتنا

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه الجمعة المقبل عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة| تفاصيل

رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ