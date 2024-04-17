4 تخصصات جديدة للدراسات التخصيصية بالمعهد الفني الصحي في الوادي

أعلن مجلس إدارة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، أمس الموافقة على فتح باب التقدم للدراسات التخصيصية لشعب المراقب الصحي والتسجيل الطبي والإحصاء والمختبرات الطبية.

واحتفل المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد، بعقد أول إجتماع لمجلس الإدارة في تاريخ المعهد منذ إنشائه في جو من البهجة والسرور برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف ابوالعلا عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد ورئيس المجلس وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.





ويتكون مجلس إدارة المعهد من الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور محمد خلف ابو غانم وكيل كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، الدكتور محمد كامل سفينة مدرس الباطنة بالمستشفي الجامعي بالوادي الجديد، الدكتور عبد الله كامل عبد الله مدير الإدارة الصحية بالداخلة، الدكتورة منال صالح مسلم مدير التمريض بمديرية الشئون الصحية وعربي كامل يماني رجل الأعمال، الدكتورة إيمان يوسف حسن، وفاتن محمد محمد موسي وكان في استقبالهم جميعا الدكتور احمد فتحي شعلان مدير المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد والعضو المقرر وقد اتخذ المجلس عده قرارات مثمرة وأبناءه وجميعها في صالح العمليه التعليميه وفي صالح أبناءه الطلاب.