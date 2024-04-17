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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول للإعداد للدورة الوزارية العاشرة لمنتدى التعاون العربي- الصيني

صدى البلد

عُقد الاجتماع التنسيقي العربي الأول على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وذلك للإعداد للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني المزمع عقدها يوم 30 مايو المقبل. 

 

وصرح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي ، عقب الاجتماع ، بأنه تم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 

وأضاف أنه يصادف انعقاد هذه الدورة مرور 20 عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي- الصيني.

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