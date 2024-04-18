بـ 999 جنيه بس.. عرض اليوم على موبايل Nokia الرائع بكاميرا

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع إلكتروني مصري شهير يبيع هاتف نوكيا Nokia 8210 بسعر 999 جنيه بعد التخفيض بقيمة 33%.

Nokia 8210

هاتف كلاسيكي يولد من جديد

في إيماءة إلى الكلاسيكية، تأتينا أحدث أجهزة Nokia 8210 4G بتصميم جريء، وألوان مذهلة. وستكتشف معها ميزات وإمكانات صوتية رائعة، واتصال 4G سلس الأداء. إضافةً إلى ذلك، أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود للشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام.

عمر طويل

بطارية قوية. أداء عالٍ.

يمنحك Nokia 8210 4G بفضل بطاريته القوية أسابيعًا من وقت الاستعداد، ما يمكنك من عدم الانشغال بإعادة شحنه. وستستمتع أيضًا بوقت مكالمات أطول، وجودة صوت رائعة، مع تقنية VoLTE.¹

المتانة

إنه جهاز Nokia نفسه الذي نعرفه، المميز بجودة صناعته، لكنه ينقلك اليوم إلى ما هو أبعد

تلك المتانة نفسها. جديد وتصميم أكثر أناقة. وخضع لاختبارات صارمة؛ لنضمن قدرته على الوفاء بمعايير المتانة الصارمة المطبقة لدينا.

Nokia 8210 4G

من HMD - الشركة المصنعة لهواتف Nokia

من وحي الماضي، وجاهز للغد. جهاز Nokia 8210 4G يعبِّر عن أسلافه، ويجلب إليك مفاهيم تصميم أكثر جرأة، في مجموعة من الألوان المذهلة. لقد أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود إلى ذلك الصوت شديد الوضوح، والشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام. ويمَكِّنك مشغل MP3 المدمج من تخزين أغانيك المفضلة، في حين يمكنك راديو FM اللاسلكي من الاستماع إلى قنواتك المفضلة نفسها، حتى دون حاجة إلى سماعة رأس. هذا إضافةً إلى تلك البطارية القوية، التي تمنحك مزيدًا من وقت المكالمات، وأسابيع من وضع الاستعداد، تُمكِّنك من عدم الانشغال بشحن هاتفك.

