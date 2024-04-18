عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ 999 جنيه بس.. عرض اليوم على موبايل Nokia الرائع بكاميرا

بـ 999 جنيه بس..عرض
بـ 999 جنيه بس..عرض اليوم على موبايل Nokia الرائع بكاميرا

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع إلكتروني مصري شهير يبيع هاتف نوكيا Nokia 8210 بسعر 999 جنيه بعد التخفيض بقيمة 33%.

Nokia 8210

هاتف كلاسيكي يولد من جديد

 

في إيماءة إلى الكلاسيكية، تأتينا أحدث أجهزة Nokia 8210 4G بتصميم جريء، وألوان مذهلة. وستكتشف معها ميزات وإمكانات صوتية رائعة، واتصال 4G سلس الأداء. إضافةً إلى ذلك، أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود للشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام.

 

عمر طويل

 

بطارية قوية. أداء عالٍ.

يمنحك Nokia 8210 4G بفضل بطاريته القوية أسابيعًا من وقت الاستعداد، ما يمكنك من عدم الانشغال بإعادة شحنه. وستستمتع أيضًا بوقت مكالمات أطول، وجودة صوت رائعة، مع تقنية VoLTE.¹

 

المتانة

 

إنه جهاز Nokia نفسه الذي نعرفه، المميز بجودة صناعته، لكنه ينقلك اليوم إلى ما هو أبعد

تلك المتانة نفسها. جديد وتصميم أكثر أناقة. وخضع لاختبارات صارمة؛ لنضمن قدرته على الوفاء بمعايير المتانة الصارمة المطبقة لدينا.

 

Nokia 8210 4G

 

من HMD - الشركة المصنعة لهواتف Nokia

من وحي الماضي، وجاهز للغد. جهاز Nokia 8210 4G يعبِّر عن أسلافه، ويجلب إليك مفاهيم تصميم أكثر جرأة، في مجموعة من الألوان المذهلة. لقد أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود إلى ذلك الصوت شديد الوضوح، والشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام. ويمَكِّنك مشغل MP3 المدمج من تخزين أغانيك المفضلة، في حين يمكنك راديو FM اللاسلكي من الاستماع إلى قنواتك المفضلة نفسها، حتى دون حاجة إلى سماعة رأس. هذا إضافةً إلى تلك البطارية القوية، التي تمنحك مزيدًا من وقت المكالمات، وأسابيع من وضع الاستعداد، تُمكِّنك من عدم الانشغال بشحن هاتفك.
 

Nokia Nokia 8210 نوكيا هاتف كلاسيكي أبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

تشتري PlayStation 5 ولا بلاي ستيشن 4 ..كل اللي محتاج تعرفه عنهم

لو بتكره iPhone..هواوي أطلقت 3 موبايلات جديدة منافسة| وبنص السعر

بدلا من 24500 جنيه..اشتري أحدث موبايل Google Pixel الرائع بسعر 17 ألفا

رامات 12 جيجا ومساحة تخزينية 512 جيجا.. أحدث هاتفين من Oppo للشباب

برامات 12 جيجا وبطارية عملاقة.. موبايل موتورولا الجديد بنصف سعر هواتف Oppo وسامسونج

آيفون الغلابة.. موبايل Realme توأم iPhone بسعر 6000 جنيه فقط

الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السينما

الأسعار لسه بخير.. موبايل Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تعلن عن الوقت المناسب للشراء| مفاجأة

لماذا سمي الرجوع إلى الله فرارًا.. ومتى تستطيع بسهولة أن تفر إلى الله؟

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

عاجل.. وزير خارجية الصين يتوقع من الأمم المتحدة القيام بدورها في غزة

تقارير إعلامية: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 أكتوبر

أكسيوس: إسرائيل كانت تدرس شن هجوم واسع على إيران يوم الإثنين الماضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وحش الأسفلت سكودا كودياك 2024 في السوق الكويتية

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

طريقة عمل عيش الكفتة| بأسهل المكونات

سيارة كهربائية جديدة بأطول بطارية.. تقطع 1070 كم في الشحنة الواحدة

فيديو

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ