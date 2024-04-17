قبل لقاء أردوغان.. وزير الخارجية التركي يلتقي هنية

كشف مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في قطر لبحث المساعدات الإنسانية لغزة وجهود وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام في تركيا، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور تركيا نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد أفراد من أسرة إسماعيل هنية بغارة جوية لجيش الاحتلال غربي مدينة غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد استهدفت غارة لطائرات حربية إسرائيلية، مجموعة من الأشخاص في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم الشاب محمد هنية ابن شقيق إسماعيل هنية ومحمد عبد الكريم هنية حفيد ابن شقيق هنية.