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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات مهمة للعناية بالسيارة ومواجهة حرارة الصيف .. أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت بعد انخفاضها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها سيات أرونا موديل 2024 .

 

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها، السيدان ، والهاتشباك  ، والكروس أوفر.

 

السيارات خلال فصل الصيف تحتاج إلي معاملة خاصة، وذلك من أجل التغلب علي درجات الحرارة المرتفعة ، بالإضافة إلي أن هناك الكثير من المناطق في مصر تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

 

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024، تراجعت بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، مما أدي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة التي تم توافرها ، لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ومن ضمن هذه السيارات سيات تاراكو موديل 2024 .

 

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد  فورد تورس موديل 2024 ، وتنتمي تورس  لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز.

سيات أرونا 2024 فورد فوكاس الفيس ليفت حرارة الصيف سيات تاراكو 2024 فورد تورس 2024 تورس

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