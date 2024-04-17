وفد من وزارة الصحة يتفقد إنشاءات أول مركز لتنمية الأسرة بكفرالشيخ |صور

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، اليوم، الأربعاء، أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.



يأتي مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المشروع يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، فضلاً عن رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن مركز تنمية الأسرة بمنية المرشد، 6 غرف عيادات خارجية تشمل تنظيم أسرة، مشورة، مبادرات سيدات ورجال، تطعيمات، وإعاقة، وغرفتي استشارة للمقلبين على الزواج، والمراهقين، وحضانة تضم فصلين دراسيين، قاعة محاضرات، صيدلية، مشغل مزود 6 ماكينات، وسكن أطباء وطيببات.

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