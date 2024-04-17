السعودية .. حدث مهم في المدينة المنورة يخص رحلة العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إطلاق أعمال النسخة الأولى من "منتدى العمرة والزيارة الاثنين المقبل في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وسيشهد المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات حوارية وحلقات نقاش وورش عمل، بالإضافة إلى معرض مصاحب يستعرض أحدث الخدمات المقدمة والحلول المبتكرة والمستدامة التي تضمن التطوير والتحسين المستمر.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى التحديات والفرص والاتجاهات الناشئة في القطاع، ويقدم رؤى وتوصيات؛ لتحسين تجربة المعتمرين والزوار وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين.

ويُعد المنتدى منصة أعمال شاملة تجمع المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة المحلية والدولية، ويهدف إلى تعزيز الحوار والإبداع لإثراء التجربة والارتقاء برحلة العمرة والزيارة، إضافةً إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمر والزائر، وتحفيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة بين المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة، فضلًا عن توسيع الشبكات المحلية والدولية للعمل في تقديم حلول متكاملة للمعتمر والزائر.

كما سيشارك في المنتدى العديد من الجهات والشركات والمؤسسات في المجالات المرتبطة بقطاع العمرة والزيارة، إلى جانب حضور رواد الأعمال والمبتكرين، ورؤساء شركات مقدمي الخدمات، والخبراء والمهنيين وصناع القرار، والعاملين في منظومة العمرة، والمؤسسات غير الربحية، وممثلي شركات خدمات العمرة المحلية والدولية، والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وسيُعنى منتدى العمرة والزيارة بإبراز الجهود والمشاريع الاستثنائية التي تبذلها المملكة في راحة المعتمرين والزوار، وإثراء وتحسين تجربتهم في زيارة المملكة من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وتبنّي الحلول التطويرية التي تُسهم في استدامة رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة في ظلّ تنامي أعداد المعتمرين والزوار؛ من خلال تقديم منتجات مبتكرة واستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع. فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات الجديدة، التي تأتي بتمكين من رؤية السعودية 2030.