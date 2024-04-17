مجلس النواب الأمريكي يصوّت السبت على المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه سيتم التصويت ، اليوم الأربعاء، على نص أربعة مشاريع قوانين يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل والهند والمحيط الهادئ ، مع رابع مع "تدابير أخرى لمواجهة روسيا والصين وإيران" نشرت " لاحقا في هذا اليوم.



في رسالة تم إرسالها إلى أعضاء مجلس النواب ، قال جونسون إن لجنة قواعد مجلس النواب ستنشر أيضًا نصًا على مشروع قانون منفصل لأمن الحدود وسيصوت مجلس النواب على الممر النهائي مساء السبت ، مما يوفر الوقت للنقاش والتعديل.

بعد أكثر من شهرين من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يجمع بين المساعدة بنسبة 70%، أعلن جونسون يوم الاثنين عن خطته التي طال انتظارها للمساعدة، لتقسيمها إلى مشاريع قوانين منفصلة، ​​بما في ذلك مشروع قانون يتضمن أحكامًا إضافية.



وفي رسالته يوم الأربعاء، قال جونسون إن مشاريع القوانين الثلاثة ستمول مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفائه في إسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ الهندي وأوكرانيا، بما في ذلك هيكل القروض للمساعدة، وتعزيز الاستراتيجية والمساءلة.