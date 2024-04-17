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ديني

دورة تدريبية بـ دراسات أزهر القليوبية بنات حول ضوابط الاقتباس غدًا

الدكتور أحمد رمضان
الدكتور أحمد رمضان صوفي

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية برئاسة الدكتورة فتحية إسماعيل مشعل، عميدة الكلية، والدكتور عماد حمدي حجازي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى سالم، مديرة وحدة التدريب بالكلية؛ دورة تدريبية تحت عنوان: (ضوابط الاقتباس في البحث العلمي وتصنيف المجلات العلمية) يحاضر خلالها الدكتور أحمد رمضان صوفي، وكيل كلية العلوم بنين بالقاهرة مدير المكتبة الرقمية، غدًا الخميس الساعة 11 صباحًا في قاعة اجتماعات الكلية.

دورة تدريبية بـ دراسات أزهر القليوبية بنات حول ضوابط الاقتباس غدًا 

يأتي ذلك في إطار النشاط الكبير الذي تشهده جميع قطاعات الجامعة وفي مقدمتها قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

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رئيس جامعة الأزهر يوزع الشيكولاته على الموظفين والعمال بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك

في لفتة إنسانية رائعة تهدف لرسم البسمة على وجوه منسوبي جامعة الأزهر عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك؛ قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ بجولة تفقدية داخل إدارات الأمانة العامة للجامعة بمدينة نصر.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتقديم التهنئة إلى منسوبي الجامعة في مقر إدارتهم؛ بمناسبة مرور شهر رمضان الكريم، والعودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة قام فضيلته بتوزيع الشيكولاته على الموظفين والعمال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.

وحث رئيس الجامعة الموظفين والعمال على الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل؛ حتى ينعكس ذلك إيجابيًّا على كعبة العلم وقلعة العلماء جامعة الأزهر.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتورة فتحية إسماعيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ضوابط الاقتباس في البحث العلمي

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