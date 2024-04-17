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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة العربية واتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي.. صور

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

وقع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بروتوكول تعاون مع معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي ، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة  اليوم الأربعاء، بحضور قيادات الجامعة العربية والوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد.

ويتضمن البروتوكول دعم التعاون البناء والمثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك  بين الاتحاد والجامعة العربية، بشكل يرسخ دعم العلاقات بين الجانبين ويضمن تحقيق أعلي مستويات الأداء، في شتي النواحي والمجالات المختلفة والتدريب، كما يهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير وتدريب كافة العاملين في المجالات الإدارية والإعلامية، وإعطاء الفرص للمواهب الشابة والطاقات الإبداعية الاعلامية والصحافية للشباب العرب والمسلمين من الدول التابعة للاتحاد، من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في كافة مجالات الصحافة والإعلام، وتدريب وتأهيل شباب العرب والمسلمين وإعدادهم بصورة متخصصة مميزة في الفروع الفنية المختلفة.

 

كما تم الاتفاق علي الدعوة إلى المؤتمرات والورش التي يقيمها الطرفان والتعاون في نشر الأخبار الصحفية، وإقامة الورش الإعلامية والدورات التدريبية ، توفير الكوادر الصحفية ، ووضع خطط عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في كافة مجالات الصحافة والإعلام المختلفة، ووضع خطط لتبادل الخبرات الإعلامية ونشر وتبادل الأخبار الصحفية والتعاون المستمر من خلال التبادل الدائم للوفود بين الطرفين في جميع المجالات المتعلقة بالتجهيز والتحضير لكل ما سبق.

 

ومن جانبه أعرب السفير أحمد رشيد خطابي، عن ترحيبه بتوقيع هذا البروتوكول المهم، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة  العربية في التوسع في مد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية الكبرى كاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وستكون القضية الفلسطينية ودعمها محور للتعاون مع الاتحاد ، وأيضاً التعاون في مجال التعاون الرقمي والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ، مؤكداً علي أن الجامعة على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات والإمكانات التي تسهم في تحقيق أقصي استفادة من البروتوكول.

 

ومن جانبه قدم عمرو الليثي، الشكر للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، على هذا التعاون المثمر بين الجانبين.. باعتبار الجامعة العربية صرحًا عظيمًا نفتخر به جميعًا، وقد أعرب رئيس الاتحاد عن ثقته في أن هذا البروتوكول سوف يكون نقلة مهمة بين الجانبين، خاصة أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يعد من أكبر الهيئات الدولية ويضم  ممثلين من الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية  في الاتحاد..ونسعي بدورنا الي صقل جيل من الإعلاميين المهرة لتمثيل دولنا بفاعلية ، وهادفين إلي خلق و إعداد شبابنا لإبراز وجه ديننا السمح و محاربة ما شابه من تشويه

 

 وأضاف الليثي ان بروتوكول التعاون يعد من أهم وأكبر الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع كيان كبير وعريق مثل جامعة الدول العربية  تلك المنظمة الإقليمية الهامة والعريقة والتي تضم دولاً عربية في آسيا وإفريقيا، وان دعم القضية الفلسطينية هو محور مهم في هذا التعاون ، لأن اتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي هو اول اتحاد إعلامي يقوم بفتح مكتب في فلسطين ، معرباً عن تطلعه إلى إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدي جامعة الدول العربية  في هذا المجال.

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