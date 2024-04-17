كيف توفى حسن الصباح.. المراجع التاريخي لمسلسل الحشاشين يكشف التفاصيل

تحدث الدكتور خالد حسين محمود، المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين، عن نهاية حسن الصباح الذى جسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين.

وأكد الدكتور خالد حسين محمود خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور” أن المصادر التى تحدثت عن الحشاشين قليلة للغاية، ولم تذكر الطريقة التى توفى بها حسن الصباح وما ذكر فقط هو وفاته فى قلعة ألموت.

وأضاف المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين أن نهاية حسن الصباح التي وردت في مسلسل الحشاشين كانت تخيلية من كاتب المسلسل عبد الرحيم كمال.

وعن شخصية حسن الصباح قال خالد حسين محمود أنه كان شخصية متناقضة حتى نفسيا ويسعى لبناء مجد شخصى وهو ما حاول فريق عمل المسلسل إبرازه.

الحشاشين



مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.