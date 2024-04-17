صوّرته في وضع مخل | انتقام مطلّقة بالخانكة ينتهي بجريمة

شهدت منطقة عزبة الابيض بمدينة الخانكة واقعة مأساوية حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص إثر استدراجه إلى منزلهم وتعذيبه وتصويره صورًا مخلة.

تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم نقل المجنى عليه الي المستشفي ولفظ انفاسه الاخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الأشخاص يستغيث داخل منزل مجاور وعلي الفور تم الانتقال الي المنزل وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي شخص يدعى " ابوبكر.ح. ا " 51 عاما مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام ربة منزل تدعى "هدير .ع " 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها "ع م " 58 عاما باستدراج المجنى عليه الي منزلهم وقاما بالتعدى عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صور مخلة بالآداب خلال وصلة تعذيب.



كما دلت التحريات أن المجنى عليه قام في وقت سابق بتصوير المتهمة صور مخلة بالآداب واكرهها على إمضاء إيصالات أمانة.



وقامت قوة امنية بنقل المجنى عليه الي المستشفي في حالة خطيرة ولم تفلح محاولات الاطباء فى انقاذ حياته إثر إصابته بارتجاج فى المخ وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار اليه، وضبط السلاح الابيض المستخدم في الواقعة "عصا".



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.