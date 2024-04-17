عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صوّرته في وضع مخل | انتقام مطلّقة بالخانكة ينتهي بجريمة

محكمة
محكمة

شهدت منطقة عزبة الابيض بمدينة الخانكة واقعة مأساوية حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص إثر استدراجه إلى منزلهم وتعذيبه وتصويره صورًا مخلة.

تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم نقل المجنى عليه الي المستشفي ولفظ انفاسه الاخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الأشخاص يستغيث داخل منزل مجاور وعلي الفور تم الانتقال الي المنزل وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي شخص يدعى " ابوبكر.ح. ا " 51 عاما مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد.


وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام ربة منزل تدعى "هدير .ع " 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها "ع م " 58 عاما باستدراج المجنى عليه الي منزلهم وقاما بالتعدى عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صور مخلة بالآداب خلال وصلة تعذيب.


كما دلت التحريات أن المجنى عليه قام في وقت سابق بتصوير المتهمة صور مخلة بالآداب واكرهها على إمضاء إيصالات أمانة.


وقامت قوة امنية بنقل المجنى عليه الي المستشفي في حالة خطيرة  ولم تفلح محاولات الاطباء فى انقاذ حياته إثر إصابته بارتجاج فى المخ وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار اليه، وضبط السلاح الابيض المستخدم في الواقعة "عصا".


وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية الخانكة المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتـ.ـل آخر بالقليوبية لـ8 يونيو

جابولها عاهة مستديمة | تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على ربة منزل بالقناطر

تأجيل محاكمة عامل ضرب طفلة حتى الموت في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قـ.تل شخص بالقناطر الخيرية لجلسة 8 يونيو

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة القناطر والتعدى عليه

وفد جامعة بنها في زيارة لـ "بانونيا" المجرية

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين باستقطاب السيدات للأعمال المنافية للآداب

حبس المتهمين بسرقة توك توك وإصابة سائقه تحت تهديد السلاح في القليوبية

ترشيحاتنا

وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد

«الزواج ليس فِراشا».. رد صادم لأمين الفتوى على متصلة تشكو: «زوجي بيعايرني باللقمة»

طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى له بالسجن ..فيديو

إلغاء 150 رحلة جوية في 24 ساعة بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

بتعديلات مجنونة.. شاهد الوحش الجديد من بورش تايكان

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ