قانون جديد للجبانات داخل مجلس النواب.. برلماني يكشف التفاصيل

قال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، إن قانون الجبانات الجديد يأتي نتيجة إهمال المشرع لهذا الموضوع فكان لابد من وضع آلية لمواكبة المتغيرات ووضع تراخيص للجبانات الجديدة وتقنين أوضاع الجبانات القديمة ومواجهة تصرفات همجية مثل نبش القبور أو إخفاء جثة أو حرق الجثث أو الإستيلاء على مقابر الغير.

وأوضح جبريل في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن القانون الجديد سيلغي مفهوم الجبانات وسيكون اسمه قانون المقابر وسيتم من خلاله التصالح على الجبانات القائمة وتقنينها وتقنين المقابر الجديدة.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية سيتم تنفيذها خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية وإقراره في مجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون يلزم الحانوتي والتربي بإصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات مؤكدًا أنه خلال عام يجب تعديل أوضاعهم وتقديم أوراقهم.