عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قانون جديد للجبانات داخل مجلس النواب.. برلماني يكشف التفاصيل

صدى البلد

قال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، إن قانون الجبانات  الجديد يأتي نتيجة إهمال المشرع لهذا الموضوع فكان لابد من وضع آلية لمواكبة المتغيرات ووضع تراخيص للجبانات الجديدة وتقنين أوضاع الجبانات القديمة ومواجهة تصرفات همجية مثل نبش القبور أو إخفاء جثة أو حرق الجثث أو الإستيلاء على مقابر الغير. 

شروط مزاولة مهنة الحانوتي في تعديلات قانون الجبانات الجديد

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق الجبانات بعرب المدابغ

وأوضح جبريل في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن القانون الجديد سيلغي مفهوم الجبانات وسيكون اسمه قانون المقابر وسيتم من خلاله التصالح على الجبانات القائمة وتقنينها وتقنين المقابر الجديدة. 

 

وأضاف أن اللائحة التنفيذية سيتم تنفيذها خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية وإقراره في مجلس النواب.

 

وأشار إلى أن القانون يلزم الحانوتي والتربي بإصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات مؤكدًا أنه خلال عام يجب تعديل أوضاعهم وتقديم أوراقهم.

الجبانات جبانات مشروع قانون النواب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

المتهم بإنهاء حياة شقيقه ونجله لخلافات أسرية بكفر الزيات يمثل جريمته.. صور

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة

أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة

قمة الإثارة| مانشستر سيتي وريال مدريد يتجهان للأشواط الإضافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار الموديلات دي هتنزل رسمي| نبأ سار من رابطة تجار السيارات ..خاص

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ