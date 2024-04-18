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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة كبيرة بأكثر من 2.7 مليون برميل

صدى البلد

سجلت مخزونات النفط الأمريكية زيادة كبيرة بأكثر من 2.7 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول زيادة في حدود 1.3 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 2.735 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة بنحو 1.600 ألف برميل، بينما سجلت القراءة السابقة زيادة بواقع 5.841 مليون برميل.

وبالتزامن مع صدور البيانات، تراجع خام برنت  بنسبة 1.15% إلى 89 دولار للبرميل.

فيما هبط خام تكساس بنحو 1.1% إلى 84.4 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، في ظل المخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية اسعار الفائدة اسعار النفط التوترات الجيوسياسية الطاقة الأميركية

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