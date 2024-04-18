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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024: تحكم في الإنفاق

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة، وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024.. تغييرات كبيرة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 

 يوجد مجال للأنا في العلاقة وقضاء المزيد من الوقت في الحديث، تولي مهام جديدة في المكتب وتحقيق أفضل النتائج، تحكم في الإنفاق ويجب عليك أيضًا توخي الحذر بشأن صحتك.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

باعتبارك برج الدلو، قد تجد نفسك تتوق إلى إجراء محادثات عميقة وذات مغزى مع شريكك أو مع اهتمامات الحب المحتملة. إنه يوم مثالي لمشاركة أحلامك ومخاوفك وتطلعاتك.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 قد تحدث مشاكل بسيطة تتعلق بالساقين والعينين، مثل آلام المفاصل، ولكنها ليست خطيرة، يصاب بعض الأطفال بكدمات أثناء اللعب. 

توقعات برج الدلو مهنيا 

تجنب سياسات المكتب وابتعد عن الحياة الرسمية، السفر متاح أيضًا، خاصة للأشخاص الذين يعملون في صناعة السفر والسياحة، سيحصل الفنانون والموسيقيون والرسامون والمؤلفون على فرصة لإثبات موهبتهم. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

يرث بعض سكان برج الدلو عقارًا بينما قد يحتاج عدد قليل منهم إلى المساهمة في الاحتفال داخل العائلة.

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