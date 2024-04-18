مطار القاهرة يهيب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر عن الرحلات الجوية

قالت وزارة الطيران المدني، إنه في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية والتي كانت قادمة من الرياض متجهه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية؛ ونظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٤، فقد تم تحويل مسار الرحلة للهبوط بمطار القاهرة الدولي..

وأضافت الوزارة في بيان لها، "وقد هبطت الطائرة في تمام الساعة 17:45، حيث طلب قائد الطائرة التزود بالوقود فقط دون نزول الركاب، والإنتظار لحين تحسن الأحوال الجوية بمطار برج العرب، وذلك طبقا للبريد الالكترونى الوارد من شركه الطيران" .

وتابع البيان: "هذا وقد أقلعت الطائرة في تمام الساعة 20:09 ولا صحة لما تم ذكره من إنتظار الطائرة المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن ستة ساعات".

وأضافت وزارة الطيران "تهيب شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر" .