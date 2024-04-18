عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر صور كتاب المدرسة الألمانية المتسبب بإثارة الجدل بين أولياء أمور التجمع

صورة من الكتاب
صورة من الكتاب

أثارت إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس، جدلاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تدريس مناهج غير أخلاقيه لطلاب الصف السادس  الابتدائي.

وقد حصل موقع صدى البلد على صور من المنهج الذى سبب هذا الجدل الكبير بمنهج الصف السادس الابتدائي .

المنهج المسبب للجدل 
txt

بسبب منهج المثلية | بلاغ للنائب العام ضد مدرسة بالتجمع

txt

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح

وزارة التربية و التعليم تصدر بيان رسمى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في إطار ما تم تداوله حول قيام احدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة  وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن

المدارس الألمانية التجمع الخامس مناهج غير اخلاقيه المنتج الصف السادس الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

سيارة كهربائية جديدة بأطول بطارية.. تقطع 1070 كم في الشحنة الواحدة

يدعو للمثلية.. ننشر صورة البلاغ المقدم للنائب العام ضد مدرسة ألمانية بالتجمع

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا

أكسيوس: أمريكا تسعى لعرقلة التصويت على منح فلسطين عضوية أممية دائمة

أكثر من 50 مليونا.. صفقة نارية على رادار الزمالك

السكة الحديد تقدم اعتذارا للجمهور بسبب حجز قطارات النوم| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد

سامسونج تثير الجدل بإطلاق أسرع ذاكرة في العالم .. فما القصة؟

كيف رسم المصريون القدماء مجرة درب التبانة؟.. اكتشاف جديد يثير الجدل

إليسا تبهر متابعيها بإطلالتها في أمريكا| شاهد

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ