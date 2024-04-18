بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

تأهل فريق بورتو إلي نهائي كأس البرتغال، الأربعاء، بعد فوزه على فيتوريا دي جيمارايش 3-1 (4-1 في مجموع المباراتين)، وهو ما سمح له بمواصلة الدفاع عن لقبه في البطولة أمام فريق سبورتنج .

وبعد الخسارة 0-1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، تمكن فيتوريا من إدراك التعادل بهدف رائع جاء من الدقيقة الأولى عن طريق أفونسو فريتاس، لكن، بورتو عاد من بعيد بفضل هدف سدده مهدي طارمي في الدقيقة 26، بعد احتساب ضربة جزاء إثر عرقلة تعرض لها فرانسيسكو كونسيساو، وسجل كونسيساو هدفا ثانيا لأصحاب الأرض، ليجعل النتيجة 2-1 قرب نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 75، وضع البرازيلي إدواردو جابريل المباراة خارج نطاق الشك بهدف ثالث لبورتو.

وبذلك، سيلعب بورتو ضد "الأسود" في نهائي كأس البرتغال، المقرر إقامته في 26 مايوعلى ملعب جامور الوطني في ضواحي لشبونة.