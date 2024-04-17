حقيقة عزل المندوه من منصبه في الزمالك | محامي أمين الصندوق يكشف

كشف سيد بحيري، محامي حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة عزل موكله من منصبه من داخل القلعة البيضاء.

وقال بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك لم يتسلم أي خطابات من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الجيزة بشأن استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق، مؤكدا أنه لم يصدر أحكام نهائية بشأن استبعاد المندوه من الأساس.

وأشار سيد بحيري خلال تصريحاته، إلى أنه لم تكن هناك جلسات قضائية اليوم تخص حسام المندوه بسبب ترشحه في انتخابات الزمالك.

مضيفا أنه تم تحريك بعض الدعاوى القضائية ضد ترشح حسام المندوه في انتخابات الزمالك الأخيرة، إلا أن جميع تلك القضايا والطعون انتهت.

وواصل سيد بحيري، أن هناك حملة شرسة ضد حسام المندوه، يريدون تشويه صورته وإزاحته من منصبه بعد النجاحات التي ظهرت مع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد قائلاً: «بطلوا فتي واكاذيب وهناك شخص يريد إثارة الفتنة علشان يرضى غروره».