قمة الإثارة| مانشستر سيتي وريال مدريد يتجهان للأشواط الإضافية

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني بالتعادل الإيجابي 1-1، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، المقام على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزنز.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد في الدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من فينيسيوس جونيور، بينما سجل هدف مانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 76 وبهذه النتيجة يتعادل الفريقين بمجموع اللقاءين 4-4 ويتجهان للأشواط الإضافية لمدة 30 دقيقة.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني ل ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

ويفتقد الميرينجي لخدمات الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعاد ناتشو فيرنانديز للعب في مركز قلب الدفاع ليجاور الألماني أنطونيو روديجر، بينما يجلس البرازيلي ميليتاو على مقاعد البدلاء، خاصة وأنه عائد مؤخرًا من الإصابة وليس في كامل مستواه للمشاركة في مباراة حاسمة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

هجوم ريال مدريد : رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).