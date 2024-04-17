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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركلات الترجيح| ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، المقام على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزنز.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد في الدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من فينيسيوس جونيور، بينما سجل هدف مانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 76 وبهذه النتيجة يتعادل الفريقين بمجموع اللقاءين 4-4  واتجه الفريقان للأشواط الإضافية لمدة 30 دقيقة واستمرت النتيجة على حالها ليتجها إلى ركلات الترجيح لتبتسم لريال مدريد.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني ل ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

ويفتقد الميرينجي لخدمات الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعاد ناتشو فيرنانديز للعب في مركز قلب الدفاع ليجاور الألماني أنطونيو روديجر، بينما يجلس البرازيلي ميليتاو على مقاعد البدلاء، خاصة وأنه عائد مؤخرًا من الإصابة وليس في كامل مستواه للمشاركة في مباراة حاسمة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

هجوم ريال مدريد :  رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

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ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

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