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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار لوبومباشي

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر  الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو. 

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

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