دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار لوبومباشي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

436233110_976688903825378_1515044825552844283_n

436236946_976689000492035_2610635790649357400_n

436277578_976688933825375_276943687478761808_n

436301240_976688967158705_4154822664775488102_n

436310226_976689030492032_6233173724163999326_n

436331015_976688763825392_2953930901842810721_n

436351617_976688890492046_543935059162056709_n

436367984_976688957158706_7026326700750706659_n

436379647_976688993825369_6174445189422823375_n

436417940_976689077158694_6025356687880112910_n

436625509_976688940492041_5315234332450189129_n