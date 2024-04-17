شوط أول سلبي في قمة بايرن ميونيخ وآرسنال بدوري الأبطال

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وآرسنال الإنجليزي بالتعادل السلبي 0-0، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين دون خطورة حقيقية على أي مرمي.

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال آرسنال الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب الإمارات، وسجل ثنائية أصحاب الأرض بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، بينما سجل هدفي البايرن سيرجي جنابري وهاري كين.

تشكيل بايرن ميونخ

نوير- كيميتش- داير- دي ليخت- مزراوي- لايمر- جوريتسكا- ساني- موسيالا- جيريرو- كين.

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

رايا- تومياسو- ساليبا- جابريل- وايت- أوديجارد- جورجينيو- رايس- ساكا- هافيرتز- مارتينيلي.