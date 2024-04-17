عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي في قمة بايرن ميونيخ وآرسنال بدوري الأبطال

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وآرسنال الإنجليزي بالتعادل السلبي 0-0، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين دون خطورة حقيقية على أي مرمي.

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال آرسنال الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب الإمارات، وسجل ثنائية أصحاب الأرض بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، بينما سجل هدفي البايرن سيرجي جنابري وهاري كين.

تشكيل بايرن ميونخ

نوير- كيميتش- داير- دي ليخت- مزراوي- لايمر- جوريتسكا- ساني- موسيالا- جيريرو- كين.

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

رايا- تومياسو- ساليبا- جابريل- وايت- أوديجارد- جورجينيو- رايس- ساكا- هافيرتز- مارتينيلي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يضرب مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول بدوري الأبطال

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| ميناء دوالا الكاميروني يفوز على اسبوار الكونغولي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| جامعة وولفز الزيمبابوي يفوز على جرين بافالوز الزامبي

إسلام رضا وأحمد طارق: هدفنا تشريف مصر في دوري المقاتلين بالرياض

التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

بالقوة الضاربة| التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

صدمة| طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فتوح وموقف زيزو

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| هيئة الموانئ الكيني يفوز على جارد الكونغولي

ترشيحاتنا

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة

أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة

قمة الإثارة| مانشستر سيتي وريال مدريد يتجهان للأشواط الإضافية

غرفة الحبوب تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الخبز| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار الموديلات دي هتنزل رسمي| نبأ سار من رابطة تجار السيارات ..خاص

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ