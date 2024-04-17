بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال

تأهل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي بهدف نظيف، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد جوشو كيميتش في الدقيقة 63، وبتلك النتيجة يتأهل بايرن ميونيخ بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 ليتأهل لنصف النهائي وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب بايرن ميونيخ يتعادل إيجابيا

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب الإمارات، وسجل ثنائية أصحاب الأرض بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، بينما سجل هدفي البايرن سيرجي جنابري وهاري كين.

تشكيل بايرن ميونخ

نوير- كيميتش- داير- دي ليخت- مزراوي- لايمر- جوريتسكا- ساني- موسيالا- جيريرو- كين.

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

رايا- تومياسو- ساليبا- جابريل- وايت- أوديجارد- جورجينيو- رايس- ساكا- هافيرتز- مارتينيلي.