عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

تأهل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي بهدف نظيف، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد جوشو كيميتش في الدقيقة 63، وبتلك النتيجة يتأهل بايرن ميونيخ بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 ليتأهل لنصف النهائي وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.

التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

أرتيتا يزيد الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونيخ غدا

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب  بايرن ميونيخ يتعادل إيجابيا 

 

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب الإمارات، وسجل ثنائية أصحاب الأرض بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، بينما سجل هدفي البايرن سيرجي جنابري وهاري كين.

تشكيل بايرن ميونخ

نوير- كيميتش- داير- دي ليخت- مزراوي- لايمر- جوريتسكا- ساني- موسيالا- جيريرو- كين.

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

رايا- تومياسو- ساليبا- جابريل- وايت- أوديجارد- جورجينيو- رايس- ساكا- هافيرتز- مارتينيلي.

بايرن ميونيخ الامارات سيرجي جنابري هاري كين جوريتسكا موسيالا دوري ابطال أوروبا أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة | الأهلي يفوز على الأسمنت الإثيوبي

شوط أول سلبي في قمة بايرن ميونيخ وآرسنال بدوري الأبطال

ريال مدريد يضرب مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول بدوري الأبطال

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| ميناء دوالا الكاميروني يفوز على اسبوار الكونغولي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| جامعة وولفز الزيمبابوي يفوز على جرين بافالوز الزامبي

إسلام رضا وأحمد طارق: هدفنا تشريف مصر في دوري المقاتلين بالرياض

التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

بالقوة الضاربة| التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

استخدم المرأة لإهانة الأهلي.. بلاغ للنائب العام ضد عمر الجنايني

من ملابس الإحرام للكفن.. تفاصيل مصرع صاحب شركة سياحة في حادث مأساوي بالهرم

المتهم بإنهاء حياة شقيقه ونجله لخلافات أسرية بكفر الزيات يمثل جريمته.. صور

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار الموديلات دي هتنزل رسمي| نبأ سار من رابطة تجار السيارات ..خاص

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ