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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو عايز هقول عادي .. إعلامي يوجه رسالة غاضبة لـ سيد عبد الحفيظ

صدى البلد

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  رسائل قوية لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال  ابراهيم عبد الجواد ردا علي تصريحاته السابقة : انا مكنتش بتكلم عنك خالص يا كابتن سيد ولو عايز أقول اسمك هقوله عادي.

وتداولت الأنباء احتمالية رحيل مدير الكرة بـ الأهلي خالد بيبو، عقب تردد أنباء قوية بمطالبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعودة الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، مجددًا إلي النادي الأهلي.

عودة سيد عبد الحفيظ

ورحل سيد عبد الحفيظ، عن منصبه مدير الكرة بالنادي الأهلي، في شهر أغسطس الماضي، ليحل بدلًا منه خالد بيبو، عقب أيام قليلة من تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.

الكابتن سيد عبد الحفيظ الاعلامي إبراهيم عبد الجواد خالد بيبو تصريحات سيد عبد الحفيظ

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