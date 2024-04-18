رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

يسعى العديد من المستثمرين والشركات العالمية إلى استثمار منطقة رأس جميلة، الواقعة بالقرب من مدينة شرم الشيخ في مصر، حيث تعتبر هذه المنطقة من بين الأماكن ذات الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة. في هذا التقرير، سنلقي نظرة شاملة على آخر التطورات والاستثمارات المتوقعة في هذه المنطقة الساحلية الجميلة.

