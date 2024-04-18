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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: أمريكا تسعى لعرقلة التصويت على منح فلسطين عضوية أممية دائمة

صدى البلد

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن،  تحاول منع الوصول لأصوات كافية في مجلس الأمن لتمرير العضوية الكاملة لفلسطين حتى لا تستخدم الفيتو.

وقال الموقع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض طلبًا أمريكيًا بالتراجع عن طلب تصويت مجلس الأمن على منح فلسطين عضوية أممية دائمة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد القرار  أو الامتناع".

وأوضح المسؤول أن "الفلسطينيين يحظون بدعم 8 أعضاء في مجلس الأمن بينهم روسيا والصين والجزائر وينقصهم صوتا واحدا".

ولموافقة مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوًا، على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة (إكس)، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".

وفشلت لجنة تابعة للمجلس الثلاثاء، في تقديم توصية بالإجماع، بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز".

 

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