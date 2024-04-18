أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن أطلاق طرازها سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي ë-C3 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

سيتروين ë-C3 الكهربائية تباع بهذه الأسعار

تحصل سيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 83 كيلووات، أي ما يعادل 113 حصان ، وبها بطارية سعه 44 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 326 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سيتروين ë-C3 الكهربائية تباع بهذه الأسعار

تتسارع سيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 135 كم/ساعة .

سيتروين ë-C3 الكهربائية تباع بهذه الأسعار

زودت سيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق متطور، وشاشة Head-up، ومرايات جانبية كهربائية، ومنظم سرعات، وتكييف، و 6 وسائد هوائية، بالإضافة الي مستشعرات لصف السيارة .

- سعر سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة :

سيتروين ë-C3 الكهربائية تباع بهذه الأسعار

ستباع سيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة بسعر 23.300 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 200 ألف جنيه مصري تقريباً .