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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تعرض البلاد إلى أجواء مغبرة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت هيئة الأرصاد الأرصاد أنه من خلال متابعة حالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

 

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بـ منخفض الهدير

وخلال الساعات الماضية، أثيرت تساؤلات كثيرة حول تأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج العربي، وما إذا كانت ستتعرض لفيضانات خلال أيام،  لكن عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم طمأنت المصريين وكشفت حقيقة تأثر مصر بالتقلبات الجوية في دول الخليج. وقالت في تصريحات صحفية: "لن تتأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج" والتي عرفت باسم "منخفض الهدير".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات الشقيقة، الثلاثاء، يوما تاريخيا نتيجة هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في 1949.

و شهدت الإمارات أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة، أطلق عليها "منخفض الهدير" وفق مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي.

وتعتبر كلمة "هدير" مصطلح ذو أصل عربي، يعني رفع الصوت وتكراره بشكل مميز، ويشير إلى الأصوات الصاخبة. ويُستخدم هذا المصطلح لوصف العديد من الأصوات، بما في ذلك صوت الرعد وغليان السوائل في الأوعية، كما أنه يرفع درجة حرارة الهواء بشكل كبير، وعندما يصيب البرق مكانا قريبا تصدر أصوات متنوعة بعد حدوثه مباشرة.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس  
القاهرة العظمى 30 الصغرى 18
العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 17
الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16
العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 17
مطروح العظمى 23، الصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 35 ، الصغرى 22
الغردقة العظمى 34،  الصغرى 21
أسيوط العظمى 34، الصغرى 17
سوهاج العظمى 36 الصغرى 19
قنا العظمى 37، الصغرى 20
الأقصر العظمى 38 الصغرى 21
أسوان العظمى 39 الصغرى 22

الأرصاد هيئة الأرصاد مصر منخفض الهدير درجات الحرارة

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